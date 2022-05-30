Наступне підвищення пенсій буде з липня, воно буде пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму / фото ua.depositphotos.com

Міністр соціальної політики Марина Лазебна сподівається на своєчасне виконання програми планового підвищення пенсій в Україні відповідно до можливостей державного бюджету.

Про це вона розповіла в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я буду сподіватися, що наші можливості дадуть змогу виконувати календар підвищення пенсій. Адже ми зробили це в березні, коли була вже війна, а ми проіндексували пенсії… Наступне підвищення буде з липня, воно буде пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму, і також ми зробимо перерахунки пенсіонерам. Там перераховуються надбавки за стаж понаднормовий, додаткові виплати в людей, які прив'язані до прожиткового мінімуму", - сказала міністр.

Вона зазначила, що зараз проводиться автоматичне перерахування пенсій працюючим пенсіонерам.

"Але є складнощі по звітності роботодавців, де працюють ці пенсіонери… тому зараз за травень Пенсійний фонд зробить перерахунок, і працюючі пенсіонери, починаючи з червня, отримають перераховані пенсії. Але виплата буде йти й за квітень, і за травень, тому що по законодавству автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться з квітня", - сказала Лазебна.

Очільниця Мінсоцполітики також розповіла, як можуть отримати пенсії пенсіонери, які виїхали за кордон. За її словами, вони можуть вчасно отримати пенсії на свої картки.

"Є питання з тими, хто поїхав, а отримували через поштові відділення. Але є безліч способів змінити спосіб отримання пенсій. Якщо вони не можуть отримати, то їх пенсія просто чекає в Україні. Або можна через портал Пенсійного фонду відкрити свій кабінет і змінити спосіб виплати ", - розповіла Лазебна.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Мінсоцполітики пояснили механізми та способи виплат пенсій людям з тимчасово окупованих територій. Зокрема, люди, які проживали на окупованих територіях або там, де були бойові дії, можуть отримати пенсії через "Укрпошту", через "Ощадбанк" без відкриття рахунку і на свій банківський рахунок.

Люди, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території, зможуть невідкладно забрати свої пенсії за будь-якої можливості з рахунку в "Ощадбанку".

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