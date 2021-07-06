20 травня в Україні перестав діяти механізм покладання спеціальних обов'язків на постачання газу для теплокомуненерго.

Восени 2021 року в Києві тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 30-40%.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

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За словами Пантелєєва, підприємства теплопостачання не мають обігових коштів, є "планово збитковими".

"НАК "Нафтогаз" запропонував фіксовану ціну на тривалий період, але вона вища, ніж була в попередніх тарифах і сьогодні є об'єктивна передумова для перегляду тарифів і їх відносного збільшення", — сказав заступник голови КМДА.

Коли зміняться тарифи

"Київтеплоенерго" планує збільшити тарифи з 1 жовтня 2021 року.

Скільки будемо платити

Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77 - 2433,90 грн/м кв,

тариф на гаряче водопостачання становитиме 109,55 - 122,17 грн/м куб.

Режим спецозобов'язань

20 травня в Україні перестав діяти механізм покладання спеціальних зобов'язань на постачання природного газу для підприємств теплокомуненерго. В результаті "Нафтогаз" змінив умови та ціну закупівлі газу, скасувавши механізм післяопераційної оплати.

Прогноз

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Підготовка до опалювального сезону

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

6 липня 2021 року "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ, при цьому в платіжці за червень у киян з'явиться новий рядок з авансовим платежем.

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Автор: Олена Коваленко