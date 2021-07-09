Міністерство економіки засудило такий штраф на компанію.

Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька обіцяє не штрафувати компанію “Нова пошта” на 326 млн грн, оскільки такий штраф є не адекватним порушенню.

Про це голова Держпродспоживслужби повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

“Такого штрафу не буде. Бо він неадекватний порушенню. Юристи готують відповідне рішення. Сьогодні буду мати особисту зустріч із представниками "Новою пошти" та бізнес-спільноти”, - написала вона.

Також Магалецька повідомила, що служба буде розбиратися з "винуватцями" скандалу в Харківській області, які наклали штраф на компанію.

Читайте такожПопри заяви Ілона Маска курс біткоїна впаде в чотири рази - прогнозЗа її словами, для уникнення таких ситуацій у майбутньому потрібно змінювати законодавство.

Міністерство економіки на своїй сторінці у Facebook також засудило цей штраф на “Нову пошту”.

“Міністерство економіки України вважає, що застосування до ТОВ «Нова пошта» максимальних санкцій порушує вимоги Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а саме принцип пропорційності порушення і покарання”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, міністерство засуджує такий підхід до розрахунку штрафів, оскільки він є суб’єктивним, та вважає його неприпустимим. Сама ж ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка.

Що передувало

У березні 2021 року працівники Державної продовольчої споживчої служби прийшли з перевіркою до відділення «Нової пошти» у Харкові. Приводом до перевірки стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень. За її підсумками було накладено штраф на компанію в розмірі 326 млн грн.

"Нова пошта" подала до суду на Держспоживслужбу за необгрунтовано великий штраф.

Компанія «Нова пошта» заснована у 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України. Компанія має понад 8 тис. відділень по всій Україні.

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Автор: Павло Степанець