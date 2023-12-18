Курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 40,59 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 19 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,19 грн/дол., тобто гривня послабилася на 17 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 40,59 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,17/37,19 грн/дол., євро - 40,61/40,63 грн/євро.

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Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 18 грудня, подешевшав на 5 копійок, до 37,60 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 41,15 грн за євро.

За словами голови Національного банку України Андрія Пишного, адаптація обмінного курсу до режиму керованої гнучкості пройшла успішно, і валютний ринок залишився стійким після запровадження нового курсового режиму. Пишний зазначив, що підвищений попит на іноземну валюту спостерігався лише в перші дні керованої гнучкості курсу, а в подальшому баланс попиту та пропозиції валюти поліпшився.

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