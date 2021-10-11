Ними стали економісти Девід Кард, Джошуа Ангріст та Гвідо Імбенс.

Лауреатами премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля стали економісти Девід Кард, Джошуа Ангрист та Гвідо Імбенс.

Про це йдеться на офіційному сайті премії.

"Премія Шведського центрального банку в галузі економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля 2021 року була поділена, одна половина була вручена Девіду Карду "за його емпіричний внесок у економіку праці", інша половина спільно Джошуа Д. Ангрісту та Гвідо В. Імбенсу "за їх методологічний внесок у аналіз причинно-наслідкових зв'язків", – йдеться у повідомленні.

Так, Девід Кард проаналізував вплив мінімальної заробітної плати, імміграції та освіти на ринок праці. Він з'ясував, що підвищення мінімальної заробітної плати не обов'язково призводить до скорочення робочих місць.

Читайте такожНобелівська премія з економіки: стали відомі лауреатиА Джошуа Енгріст та Гуїдо Імбенс показали, які висновки про причину й наслідок можна зробити з природних експериментів. Розроблена ними структура була широко прийнята дослідниками.

Раніше повідомлялося, що Нобелівську премію з хімії отримали німецький вчений Беньямін Лист та американець Девід Макміллан з формулюванням "за розвиток асиметричного органокаталіза". А Нобелівську премію з літератури отримав письменник з Танзанії Абдулразак Гурна.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Наталія Хаджі