У захопленому росіянами порту Маріуполя, а також на заводах Азовсталь і ММК ім. Ілліча знаходилася велика кількість металопродукції, в тому числі - сталевих рулонів.

Російські окупанти продовжують вивозити вкрадену в Україні сталь. А оскільки проти них діють санкції, вони намагаються знайти корабель третьої країни, щоб перевезти вкрадене до Туреччини. Про це свідчать листи, які вони розсилають компаніях-судновласникам.

"Севастополь - Іскендерун, сталеві рулони 11-23 метри, 4000/5000", - сказано в пропозиції, яку вони розсилають болгарським компаніям.

Як відомо, в захопленому росіянами порту Маріуполя, а також на заводах Азовсталь і ММК ім. Ілліча знаходилася велика кількість металопродукції, в тому числі - сталевих рулонів. Всю цю продукцію росіяни вкрали: частина була вивезена в Ростов ще восени, а частина – відправлена в Севастополь.

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Нагадаємо, раніше окупанти захопили навіть два іноземних судна в Маріуполі, і заявили, що вони тепер є "державною власністю". Ці судна прибули в порт ще до початку війни для завантаження українського металу.

Власник вкраденої металопродукції, компанія Метінвест Ахметова, звернулася в Офіс генерального прокурора з проханням відкрити кримінальну справу за фактом грабежу. Також компанія закликала всіх своїх міжнародних партнерів і операторів морських портів утриматися від покупки краденої продукції, а замість цього відразу повідомляти про спроби продажу.