Кошти з рахунку жінки списували на підставі прихованих комісій

Державний банк "Ощадбанк" вляпався в скандал через приховане списання грошей з картки клієнта. Клієнтка позбулася всіх заощаджень на карті.

Про це йдеться у відгуку одного з клієнтів фінустанови на сайті Мінфін.

За словами жінки, вона з 2018 року зберігала на картці 1477 гривень на пенсійній ощадкнижці. На початку листопада з'ясувалося, що на карті залишилося 106 гривень.

У банку повідомили, що гроші з рахунку списували, бо жінка не користувалася рахунком. У зв'язку з цим до 2021 року кожен місяць з карти списували 60 гривень, а після тариф підвищили до 100 гривень.

Читайте також"Дитина наклацала": клієнтка популярного в Україні банку позбулася майже 13 тисяч гривень"Виходить, банк три роки користувався моїми грошима, і при цьому ще й забрав їх у мене", – обурилася клієнтка.

В Ощадбанку заявили, що комісія за обслуговування неактивного рахунку передбачена тарифами банку, "визначальними умови взаємодії між клієнтом і банком". Жінці порадили ознайомитися з тарифами, "на основі яких обслуговується рахунок".

Скарги на "ПриватБанк"

Раніше клієнтка "ПриватБанку" з міста Коростень Житомирської області поскаржилася, що фінустанова розірвала з нею договір без пояснення причини.

В іншому випадку клієнт "Приватбанку" залишився незадоволений банком після того, як був атакований колекторами через "борг" в 69 гривень.

Ще один відвідувач Відділення "ПриватБанку" заявив про шахрайство його співробітниці.

"ПриватБанк" звинуватили в приховуванні особливостей деяких операцій з картами. А ще один клієнт поскаржився, що гроші не "дійшли" до рахунку при поповненні через термінал ПриватБанку.

Автор: Анастасія Горбачова