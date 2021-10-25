Уряд планує зменшити державну частку в банківському секторі до 25%.

Стало відомо, коли "Ощадбанк" можуть приватизувати. Виявилося, державний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали Мандатний лист щодо умов надання субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції банку на суму до 100 млн євро.

Як повідомили на офіційному сайті Міністерства фінансів України, підписаний документ відповідає стратегії розвитку "Ощадбанку" на 2021-2024 роки та урядовим принципам реформування банківського сектору щодо зниження частки держави в банківському секторі з 60% до 25% до 2025 року.

"22 жовтня "Ощадбанк" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали Мандатний лист, погоджений Міністерством фінансів України, щодо умов майбутньої співпраці та надання ЄБРР довгострокового фінансування у формі субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції "Ощадбанку" на суму до 100 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Так, вже до 2025 року "Ощадбанк" можуть приватизувати.

Європейський банк реконструкції та розвитку - довідка УНІАН

ЄБРР - міжнародний фінансово-кредитний інститут, створений в 1991 році для надання допомоги країнам Центральної та Східної Європи, а також Центральної Азії в проведенні ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн в міжнародні господарські зв'язки.

Читайте такожЄврокомісія виділила Україні другий транш у 600 мільйонів євроЄвропейський банк є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в нашій країні в 1993 році банк у сукупності виділив понад 14,6 млрд євро на понад 480 проектів.

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Верховний суд поставив крапку в суперечці "Ощадбанку" з російським "Сбербанком". Так, дочірньому банку РФ заборонили використовувати в Україні свою назву.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Богдан Слуцький