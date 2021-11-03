Це вже не перший скандал з пропажею грошей в популярному банку.

Популярний в Україні банк вляпався в новий скандал. Українець поскаржився, що гроші не "дійшли" до рахунку при поповненні через термінал ПриватБанку.

Про це йдеться у відгуку одного з клієнтів фінустанови на сайті Мінфін.

"Поповнював свою універсальну картку через термінал ПриватБанку. Під час поповнення стався збій, та термінал вилучив суму 51 800 гривень – кошти на карту не надійшли", – розповів чоловік.

У свою чергу в банку зазначили, що у разі виявлення в ході аудиту терміналу зайвих 51 800 гривень, то їх віддадуть клієнту.

Читайте такожКурс долара шокував українців просіданням"Проведення та звірка результатів інкасації під час обробки заявки на повернення коштів дозволить нам переконатися в тому, що кошти не були видані, і визначити їх суму. За результатами обробки заявки ми додатково повідомимо вас", - підсумували у фінансовій установі.

Скарги на "ПриватБанк"

Раніше клієнтка "ПриватБанку" з міста Коростень Житомирської області поскаржилася, що фінустанова розірвала з нею договір без пояснення причини.

В іншому випадку клієнт "Приватбанку" залишився незадоволений банком після того, як був атакований колекторами через "борг" в 69 гривень.

Ще один відвідувач Відділення "ПриватБанку" заявив про шахрайство його співробітниці.

"ПриватБанк" звинуватили в приховуванні особливостей деяких операцій з картами.

Автор: Анастасія Горбачова