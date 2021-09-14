Представник банку пообіцяв розібратися в ситуації, що склалася.

Клієнтка "ПриватБанку" з міста Коростень Житомирської області поскаржилася, що фінустанова розірвала з нею договір без пояснення причини.

Про це йдеться в її коментарі на сайті "Мінфін".

Жінка розповіла, що обслуговується в зазначеному банку протягом п'яти років, до останнього інциденту вважала його одним з кращих.

"У неділю у мене банкомат забрав карту, причому, як виявилося, моя була третя за рахунком, на екрані не показувало, що банкомат не робочий. А в понеділок прийшовши в банк, для переоформлення нової карти, у працівника банку не вийшло мені її видати, вони ж зв'язали мене з гарячою лінією, де мені сказали, що "банк розірвав зі мною договір, без пояснення причини", - пише вона.

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За її словами, ніяких боргових зобов'язань перед банком вона не мала.

"Дуже прикро з цього приводу", - підсумувала клієнтка.

Співробітники "ПриватБанку" відреагували на коментар жінки, повідомивши, що вже розбираються в ситуації.

"Вже займаємося вашим питанням. За результатами додатково зателефонуємо вам", - написав представник банку.

Як раніше повідомляв УНІАН, "ПриватБанк" виставить на продаж портфель безнадійних карткових кредитів українців загальною сумою понад 700 мільйонів гривень.

Автор: Юрій Годован