Розмір штрафу в АМКУ пояснили наявністю обтяжуючих обставин справи при прийнятті рішення.

АМКУ оштрафував державний "Ощадбанк" на 1,05 млн грн за"вчинення порушення у вигляді ненадання інформації на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлений ним термін".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

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Розмір штрафу в АМКУ пояснили наявністю обтяжуючих обставин справи при прийнятті рішення.

"Так, "Ощадбанк" не надав інформацію, яка вимагалась Комітетом з метою збору доказів і доказу або спростування ознак порушення у вигляді здійснення концентрації без дозволу органів Комітету", — йдеться в повідомленні регулятора.

Повідомляється, що АМКУ проводив розслідування дотримання вимог законодавства при придбанні "Ощадбанком" у власність активів, які мають ознаки єдиного майнового комплексу, шляхом стягнення звернення на заставне майно.

В Антимонопольному комітеті підкреслили, що українське законодавство не передбачає звільнення банківських установ від необхідності отримання дозволу на концентрацію, попри захист банком своїх прав як кредитора. Винятки становлять ситуації, передбачені пунктом 5 частини третьої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Також у повідомленні регулятора йдеться, що відмова "Ощадбанку" в наданні інформації на вимогу Комітету «призвела до неможливості встановлення дійсних обставин і завершення розслідування».

"Це призвело до неможливості виконання Комітетом покладених на нього обов'язків", — заявили в АМКУ.

В Антимонопольному комітеті підкреслили, що створення банком такої ситуації може свідчити про намір приховування інформації, яка могла довести наявність в діях банку ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Хронологія подій

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") був зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

У березні 2020 наглядова рада "Ощадбанку" оголосила конкурс на посаду голови правління фінустанови. У травні був оголошений новий конкурсний відбір на посаду голови правління у зв'язку із зовнішніми непередбаченими обставинами.

З березня 2014 року посаду голови правління "Ощадбанку" обіймав Андрій Пишний.

Згідно з чинним законодавством, термін повноважень голови правління "Ощадбанку" становить 5 років.

5 жовтня 2020 року наглядова рада державного "Ощадбанку" на своєму засіданні прийняла рішення щодо припинення з 2 листопада 2020 року повноважень чинного голови правління Андрія Пишного та про призначення з 3 листопада 2020 року на цю посаду Сергія Наумова.

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Автор: УНІАН