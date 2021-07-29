Для набуття чинності законопроект має бути схвалений Сенатом США та підписаний президентом Джо Байденом.

Нижня палата Конгресу США - Палата представників - схвалила законопроект про фінансування Держдепартаменту США у 2022 році.

Про це повідомили у посольстві України в США.

В ньому збільшено розмір допомоги Україні та внесено поправки щодо санкцій проти російського газопроводу в Європу "Північний потік-2".

Так, у законопроєкті зазначається, що загальна сума коштів, яку мають виділити на програму допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та пов’язаних програм становить не менше 481,5 мільйона доларів. Це на 28,5 мільйона доларів більше, ніж у поточному році.

"Із зазначеного кошторису 125 мільйонів доларів будуть виділені на цілі безпекової допомоги Україні за статтею "Міжнародне військове фінансування", що на 10 мільйонів доларів більше, ніж у 2021 році", - сказано у повідомленні.

Для набуття чинності законопроект має бути схвалений Сенатом США та підписаний президентом Джо Байденом.

Читайте такожПоставили ультиматум: сенатори США вимагають від Байдена нових санкцій проти "Північного потоку-2" - Bloomberg

Увечері 21 липня стало відомо про досягнення домовленостей між США і Німеччиною щодо запуску "Північного потоку-2" без введення американських санкцій.

Згідно з умовами угоди, сторони обіцяють контролювати дії РФ, щоб та не використала "Північний потік-2" у власних політичних цілях.

Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років. Переговори з цього питання повинні початися якомога швидше, але не пізніше 1 вересня.

Німеччина і США будуть заохочувати і підтримувати інвестиції в зелений фонд для України мінімум на 1 мільярд доларів США.

Однак Україні це не сподобалося. Разом з Варшавою Київ опублікував спільну заяву, в якій країнам нагадали про злочини РФ в Європі, зокрема про окупацію Донбасу і Криму. На думку дипломатів, ЄС таким рішенням лише загострить дії Росії.

Крім того, Кулеба зазначив, що Україна хоче більш сильних формулювань щодо своєї безпеки в Угоді. Також глава МЗС дорікнув, що Київ не залучали до підготовки тексту документа.

Автор: Олег Давигора