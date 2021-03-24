З 1 квітня 2021 року в Україні пенсійний вік для жінок збільшиться з 59,5 до 60 років.
Відповідно до вимог закону про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування, це - останнє заплановане підвищення в рамках чинної пенсійної реформи.
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У 2027 році пройде останній етап підвищення вимоги до наявності стажу: потрібно буде мати не менше 35 років для того, щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років.
Зараз ця норма становить всього 28 років. "Але починаючи з 1 січня 2028-го, при наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку", — йдеться в законі.
З 2028 року українці зможуть отримувати пенсію незалежно від віку, але при наявності необхідного мінімального стажу — 40 років.
Що цьому передувало
- Група парламентаріїв на чолі з Головою Комітету з питань соціальної політики та ветеранів Галиною Третьяковою у 2020 році зареєструвала проект закону №3515, а на початку 2021 року уряд зареєстрував законопроект №5045.
- Обидва документи відв'язують від прожиткового мінімуму багато видів виплат з бюджету, проте відрізняються підходами до того, як саме це варто робити.
- Пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців виростуть на 11%, в середньому зростання складе 300 гривень.
- 12 березня 2021 року глава Мінсоцполітики Марина Лазебна заявила про те, що сподівається, що законопроект, яким відв'яжуть соціальні виплати від рівня прожиткового мінімуму, приймуть найближчим часом - це дозволить збільшити рівень мінімальної пенсії до 3 500 гривень.
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