Для участі в програмі потрібно зареєструватися на сайті банку.

"ПриватБанк" впроваджує програму підтримки українців, які користуються громадським транспортом і оплачують квитки онлайн через"Приват24".

Як повідомила прес-служба банку, така програма стартувала 24 квітня у всіх українських містах, де працює система безготівкової оплати проїзду в міському транспорті через QR-код.

"Щоб отримати половину вартості проїзду кешбеком, потрібно до 24 липня зареєструватися в програмі на сайті банку і оплачувати проїзд через QR-код і "Приват24" з карти "Універсальна". Максимальна сума відшкодування становить не більше 250 грн на одну людину на місяць", - йдеться в повідомленні.

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У фінустанові нагадали: щоб оплатити проїзд по QR-коду, необхідно відкрити додаток "Приват24", відсканувати код, розміщений на наклейках в транспорті, і провести оплату. Після цього важливо натиснути кнопку "закомпостувати".

"Банківська комісія за послугу відсутня, пасажир оплачує тільки вартість квитка. Квиток зберігається зберігається в мобільному додатку "Приват24", - додали в прес-службі.

QR-квитки

У лютому 2023 року в столичний додаток "Київ цифровий" додали можливість перетворювати поїздки з транспортної карти в QR-квитки.

Для того, щоб створити QR-квиток з поїздки, потрібно вибрати транспортну карту в додатку і натиснути "Створити QR-квиток". Далі квиток з поїздки з'явиться в загальному списку QR-квитків.

Створений квиток буде дійсним до опівночі. Якщо не скористатися ним, квиток зникне, а поїздка повернеться на транспортну карту. Кожен користувач може створити до десяти QR-квитків з поїздок в день.

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