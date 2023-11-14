Вже з 2024 року платіжні операції стануть швидшими.

В НБУ повідомили, що платіжні операції в Україні пришвидшаться вже з 2024 року, а з 2025 року кошти зараховуватимуться отримувачам за 10 секунд.

Як повідомила прес-служба, про це розповів директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін під час міжнародної конференції Global Payments Day.

"Вже з 2024 року платіжні операції стануть швидшими, адже з 1 квітня 2024 року учасники СЕП мають зараховувати кошти на рахунок отримувача протягом 1 години. А з 2025 року в Україні запрацюють миттєві кредитові перекази – кошти зараховуватимуться на рахунок отримувача за 10 секунд (мета – 2 секунди)", - цитує прес-служба Поддєрьогіна.

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За словами заступника голови Нацбанку Олексія Шабана, цьому сприятиме, зокрема, перехід системи електронних платежів (СЕП) НБУ на новий міжнародний стандарт ISO 20022, який відбувся у квітні цього року. Це також дасть можливість реалізувати миттєві платежі та створює підґрунтя для очікуваного приєднання України до зони SEPA (єдиної європейської мережі розрахунків - УНІАН).

Електронні платежі в Україні

У травні 2021 року Національний банк розпочав розробку нового покоління системи електронних платежів (СЕП) на основі міжнародного стандарту ISO 20022. Повідомлялося, що в планах регулятора до кінця 2022 року не тільки модернізувати роботу СЕП, а й перевести її роботу в режим 24/7, оскільки на той момент вона працювала в режимі 23/7.

1 квітня 2023 року в Україні почало працювати нове покоління системи електронних платежів НБУ (СЕП). Дане покоління СЕП функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 і може проводити міжбанківські платежі 24 години на добу 7 днів на тиждень.

У НБУ раніше повідомляли, що, враховуючи отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС, регулятор продовжує працювати над можливістю приєднання України до єдиної зони платежів в Євро (SEPA).

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