Від початку війни середня пенсія в Україні зросла на 14%.

На тлі повномасштабного російського вторгнення за 9 місяців 2022 року середня пенсія в Україні зросла на 14% - до 4 539,36 грн.

Як йдеться в матеріалах "Опендатабот", найвищі виплати, в середньому, отримують кияни - 6231,49 грн. На другому місці мешканці Донецької області - 5 749,01 грн, на третьому - Луганської: 5 309,44 грн. Найменша середня пенсія у Тернопільській області - 3 490,32 грн.

Наразі пенсію менше 3000 грн отримують 39% пенсіонерів. За неповний рік кількість пенсіонерів, що отримують такі виплати, скоротилася на 10%.

Відео дня

Переважна більшість українських пенсіонерів - 8,2 мільйони або 77% - отримують пенсію через банки. За рік пенсіонерів, що довірили свої виплати банкам, побільшало на 7%, хоча усі роки до того їх кількість росла, в середньому, на 3%.

Здебільшого перевагу надають державним банкам: Приватбанк - 53%, Ощадбанк - 37%.

Станом на початок жовтня в Україні нараховується 10 726 239 пенсіонерів, з яких 6,5 мільйонів жінок (60,8%) та 4,2 мільйони чоловіків (39,2%).

Станом на початок жовтня найбільше пенсіонерів мешкає в Дніпропетровській області — 891 тис, в Донецькій — 751 тис., у Києві — 746 тис. та у Харківській області — 729 тис. осіб.

За неповний 2022 рік кількість пенсіонерів скоротилася на 114 878 осіб. Майже половина від загальної кількості скорочення — 56 563 осіб — припадає на дві області: Донецьку (-37 361) та Харківську (-19 202).

Пенсії під час війни:

З 1 липня 2022 року прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2600 грн, а з 1 грудня він буде підвищений до 2684 грн.

З 1 жовтня у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної зарплати відбулися перерахунки мінімальної пенсії за віком для непрацюючих українців, а з 1 грудня пенсії будуть підвищені завдяки збільшенню прожиткового мінімуму. Так, з 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6500 до 6700 грн.

2 листопада 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи зможе Україна виплачувати пенсії та зарплати в 2023 році.

З 1 грудня Пенсійний фонд України (ПФУ) провів перерахунок пенсій деяким категоріям громадян у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Вас також можуть зацікавити новини: