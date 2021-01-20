Закладено кошти для додаткових виплат пенсіонерам старше 75 років.

У 2021 році в Україні відбудеться індексація пенсій, а також передбачені додаткові виплати для пенсіонерів старше 75 років.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході засідання уряду.

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«Цього року відбудеться індексація пенсій, закладено кошти для додаткових виплат пенсіонерам старше 75 років, збільшуються виплати по інвалідності, для дітей, позбавлених батьківського піклування, виплати чорнобильцям. І це максимально важливо, щоб держава підтримувала вразливі верстви населення і тих, хто цього дійсно потребує», - сказав прем'єр.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення видатків Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня. У квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому більше ніж 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) - відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Автор: Катерина Жирій