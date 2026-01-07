В Україні змінився розмір доходу для отримання пільги: у Пенсійному фонді розкрили деталі

Без урахування доходів пільги надаються учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни.

В Україні у 2026 році змінився розмір сукупного доходу сім’ї, який дає право на пільгу. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг надається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з 1 січня 2026 року – 3 328 грн), помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Таким чином, у 2026 році розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4 660 грн.

"Тобто у 2026 році пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, яка надається з урахуванням доходів, можуть отримати пільговики, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких в розрахунку на одну людину не перевищує 4 660 грн" - пояснили у ПФУ.

Якщо дохід сім’ї пільговика перевищує дохід, що дає право на пільгу, людина (представник пільгової категорії) може звернутися за призначенням житлової субсидії.

При цьому у фонді наголосили, що без урахування доходів пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Зміни у соціальних виплатах в 2026 році

Раніше УНІАН писав, як зміниться розмір низки соціальних виплат у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімума з 1 січня.

Адвокат адвокатського об’єднання ETERNIX Анастасія Капустинська розповіла, як нараховується пенсія по інвалідності в Україні та чи варто очікувати зростання суми у 2026 році. Згідно з законодавством, такий вид допомоги виплачується у відсотках від пенсії за віком і залежить від встановленої групи.

