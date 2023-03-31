Долар у банку залишився на рівні попереднього показника, а от євро подорожчав одразу на 15 копійок.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,75 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 15 копійок - до 40,95 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,25 грн/дол., євро - 39,95 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,25 грн, євро - 41,15 грн.

Курс валют в Україні та війна

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Курс валют сьогодні - дані на 31 березня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні долар в Україні опустився до нової позначки. Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва зміцнився на 10 копійок - до 38,00 грн/дол. Курс євро до гривні сьогодні становить 41,15 грн/євро.

Продати долари в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол., а євро продається за курсом 40,40 грн за євро.

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