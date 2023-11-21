Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,15 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 21 листопада, залишився на попередньому рівні – 37,50 грн за долар. Водночас курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 20 копійок і становить 41,05 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,00 грн, євро - за курсом 40,05 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. А ось курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 17 копійок і складає 41,15 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 21 листопада, подешевшав на 8 копійок – до 37,80 грн за долар в середньому. Курс євро щодо гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 41,05 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,75 грн/дол. (продати долар можна за 37,67 грн), євро – 41,05 грн/євро (курс продажу – 40,90 грн/євро).

Платоспроможні банки України у січні-вересні 2023 року отримали рекордний чистий прибуток у розмірі 109,855 млрд гривень, тоді як минулого року за аналогічний період заробили лише 7,37 млрд гривень. Очолив рейтинг найприбутковіших фінустанов "ПриватБанк" з результатом у 43,37 млрд грн.

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