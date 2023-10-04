Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 39,84 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 4 жовтня, залишився на рівні попереднього показника – 37,85 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні також не змінився і становить 40,75 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,25 грн, євро - за курсом 39,75 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і складає 39,84 грн.

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4 жовтня долар знову додав у ціні. Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України послабшав на 15 копійок – до 38,35 грн за долар. Згідно з даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні не змінився і складає 40,80 грн за євро.

За словами голова Нацбанку Андрія Пишного, після запровадження режиму гнучкого курсоутворення коливання курсу будуть, але в обидва боки і дуже несуттєві. Натомість учасники ринку, за його словами, зможуть поступово пригадати, як це – працювати за нормальних умов, а фінансова система та економіка – ліпше адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків.

Національний банк вперше після скасування фіксованого обмінного курсу встановив офіційний курс гривні на 4 жовтня на рівні 36,59 грн/дол.

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