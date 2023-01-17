Курс готівкового долара та євро у банку залишився на рівні попереднього показника.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 40,30 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також не змінився і складає 42,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн/дол., євро – 41,90 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,98 грн.

Що буде з доларом у 2023 році

Цього року ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. У цьому впевнений член парламентського комітету з економічного розвитку Олександр Маріковський.

За його словами, курс долара в Україні до кінця 2023 року навряд чи перевалить за позначку у 42 грн/дол. Він пояснив, що утримувати курс вдається завдяки підтримки міжнародних партнерів.

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