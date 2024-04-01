Тепер послуга доступна у 11 країнах Європи.

Державний "ПриватБанк" розширює перелік країн для послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам. Від початку квітня у "Приват24" відкрито замовлення доставки кур’єром Nova Post на будь-яку адресу в Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині, повідомила прес-служба державного банку.

Тепер послуга доступна у 11 країнах Європи: Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині. До кінця квітня 2024 року доставка всім клієнтам, які перевипустили платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через "Приват24" та замовили послугу, буде безкоштовною.

У фінустанові розповіли, що замовити нову чи перевипустити діючу картку можна за таким алгоритмом: оформити заявку у "Приват24" та отримати картку у відділенні або поштоматі по Україні та через кур’єра Nova Post в зазначених країнах.

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"ПриватБанк" – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 1 квітня, знизився на 5 копійок і становить 39,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав також на 5 копійок і складає 43,00 грн за євро.

Державний "ПриватБанк" знизив удвічі тарифи на міжнародні перекази у "Приват24" з карток банку на закордонні картки по всьому світу – до 1% (мінімум 25 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

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