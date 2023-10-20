У банку радять врахувати час проведення робіт при плануванні карткових операцій.

В ніч на 21 жовтня 2023 року "ПриватБанк" проводитиме планові регламентні роботи процесингового центру.

"Під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24, також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Там зазначили, що зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, за необхідності здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, в банку радять врахувати час проведення робіт.

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"На сьогодні клієнти "ПриватБанку" роблять в середньому 28 мільйонів платежів та інших операцій з картками на день. Це більше 1 млн платежів за годину та майже 50 тисяч платежів щохвилини", - повідомили у фінустанові.

Послуги "ПриватБанку"

З 1 серпня 2023 року "ПриватБанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяця, тому клієнтам, у яких закінчився термін дії картки, не потрібно зараз перевипускати їх, вони працюватимуть ще 24 місяці понад термін, вказаний на пластику.

Раніше в банку розповіли, що українці щомісяця купують у розстрочку через "ПриватБанк" товарів на 1,6 млрд гривень, і майже чверть розстрочок припадає на придбання смартфонів.

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