Йдеться про міжнародні перекази з карток банку на закордонні картки по всьому світу.

Державний "ПриватБанк" знизив удвічі тарифи на міжнародні перекази у "Приват24" з карток банку на закордонні картки по всьому світу – до 1% (мінімум 25 грн) замість 2% (мінімум 50 грн). Про це повідомила прес-служба банку.

Зазначається, що тарифи знизили з 20 лютого до 20 квітня 2024 року. Таке рішення ухвалили, щоб підтримати українців, які через війну зараз живуть в інших країнах.

В банку додали, що надіслати переказ можна через мобільний додаток або веб-версію "Приват24" в меню "Переказ на картку". Для цього потрібно вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію. Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки "ПриватБанку" в доларах США або євро.

Відео дня

Відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно у "Приват24".

Діяльність "ПриватБанку"

Державний "ПриватБанк" в суботу, 17 лютого, проводив регламентні роботи процесингового центру. У зв’язку із цим не працювали деякі сервіси фінустанови. Були призупинені карткові операції, термінали і банкомати також не працювали.

До цього, в ніч на 11 лютого, державний "ПриватБанк" проводив регламентні роботи у "Приват24", у зв’язку із цим сервіси були на паузі до 5 ранку.

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