Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 39,70 грн за долар.
Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні підвищився на 15 копійок - до 42,05 грн/євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,20 грн/дол., євро - 41,05 грн/євро.
Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,65 грн.
Курс в умовах війни
Через війну офіційний курс гривні 24 лютого 2022 року було зафіксовано на рівні 29,25 грн/дол. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяв плаваючий курс гривні.
З 21 травня 2022 року Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.
21 липня Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.
Прогнози на лютий
Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки будуть виставляти свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень.
Економіст Сергій Фурса зазначав, що зараз в Україні немає ніяких провісників, які б вказували на те, що долар досягне позначки в 50 грн / дол.
Директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозував, що протягом 20-26 лютого на валютному ринку буде спостерігатися досить стабільна і прогнозована ситуація, і готівковий курс долара буде знаходитися у проміжку 39,5 - 41 грн/дол.