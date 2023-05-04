Завод вже два рази виставляли на продаж, але обидва рази угоди було визнано такими, що не відбулися.

Єдиний майновий комплекс заводу "Електронмаш" у Києві втретє буде виставлений на продаж.

Як повідомили у Фонді держмайна, онлайн-аукціон відбудеться 29 травня в системі "Прозорро.Продаж". Стартова ціна об'єкта без ПДВ становить 61,4 млн грн.

Підприємство має прострочену кредиторську заборгованість майже в 21,4 млн грн. У 2022 році "Електронмаш" отримав 8,2 млн грн чистих збитків, на підприємстві працює 127 осіб.

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Продаж "Електронмашу"

До єдиного майнового комплексу підприємства увійшли 37 одиниць нерухомого майна, 32 транспортних засоби, а також земельні ділянки площею 18,6617 га. У 60-ті роки завод був одним з лідерів виробництва електроніки.

У листопаді 2021 року Фонд державного майна провів аукціон з продажу "Електронмашу". Переможцем стало ТОВ" Лортен груп " з пропозицією в 970 млн грн.

У грудні Фонд держмайна скасував результати аукціону, оскільки переможець не надав підписаний проект договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.

27 січня 2022 року "Електронмаш" продали на повторному аукціоні вдвічі дешевше за ціну, яку давали під час першого аукціону. Цей аукціон також було визнано таким, що не відбувся.

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