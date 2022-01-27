Фонд державного майна України під час повторного приватизаційного аукціону продав єдиний майновий комплекс державного підприємства "Електронмаш" за 430 млн грн.
Як йдеться в даних аукціону, участь у ньому взяли п'ять компаній. Найбільша пропозиція надійшла від ТОВ "Український імідж".
Стартова ціна об'єкта була 65,625 млн грн.
У прес-службі Фонду зазначили, що переможець торгів тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації "Електронмашу" вважатиметься завершеним.
Після приватизації новий власник зобов'язаний виконати приватизаційні умови: погасити всі заборгованості підприємства, які становлять близько 34 млн грн та упродовж 6 місяців не звільняти працівників.
"У випадках, якщо переможець не сплачує за придбаний лот, він втрачає гарантійний внесок у розмірі 6,5 млн грн, а об'єкт виставляється на повторний аукціон", - зазначив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2021 року Фонд державного майна вже проводив аукціон з продажу "Електронмашу". Тоді переможцем стало ТОВ "Лортен Груп" з пропозицією у 970 млн грн.
Читайте такожУкраїна вийшла на десятирічний рекорд з надходжень від приватизації - ФДМУ грудні Фонд держмайна скасував результати аукціону, оскільки переможець не надав підписаний проект договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.
Що відомо про "Електронмаш"
Державне підприємство "Електронмаш" розташоване в місті Київ за адресою Кільцева дорога, 4. До єдиного майнового комплексу підприємства увійшли 37 одиниць нерухомого майна, 32 транспортні засоби, а також земельні ділянки площею 18,6617 га.
У 60-80-ті роки минулого століття завод "Електронмаш" був одним з лідерів виробництва електроніки. Однак в останні десятиліття він занепадав і руйнувався.