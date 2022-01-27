Під час першого аукціону за підприємство давали 970 млн грн. Зараз його продали за 430 млн грн.

Фонд державного майна України під час повторного приватизаційного аукціону продав єдиний майновий комплекс державного підприємства "Електронмаш" за 430 млн грн.

Як йдеться в даних аукціону, участь у ньому взяли п'ять компаній. Найбільша пропозиція надійшла від ТОВ "Український імідж".

Стартова ціна об'єкта була 65,625 млн грн.

У прес-службі Фонду зазначили, що переможець торгів тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації "Електронмашу" вважатиметься завершеним.

Після приватизації новий власник зобов'язаний виконати приватизаційні умови: погасити всі заборгованості підприємства, які становлять близько 34 млн грн та упродовж 6 місяців не звільняти працівників.

"У випадках, якщо переможець не сплачує за придбаний лот, він втрачає гарантійний внесок у розмірі 6,5 млн грн, а об'єкт виставляється на повторний аукціон", - зазначив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2021 року Фонд державного майна вже проводив аукціон з продажу "Електронмашу". Тоді переможцем стало ТОВ "Лортен Груп" з пропозицією у 970 млн грн.

Читайте такожУкраїна вийшла на десятирічний рекорд з надходжень від приватизації - ФДМУ грудні Фонд держмайна скасував результати аукціону, оскільки переможець не надав підписаний проект договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.

Що відомо про "Електронмаш"

Державне підприємство "Електронмаш" розташоване в місті Київ за адресою Кільцева дорога, 4. До єдиного майнового комплексу підприємства увійшли 37 одиниць нерухомого майна, 32 транспортні засоби, а також земельні ділянки площею 18,6617 га.

У 60-80-ті роки минулого століття завод "Електронмаш" був одним з лідерів виробництва електроніки. Однак в останні десятиліття він занепадав і руйнувався.

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