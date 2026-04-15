Прогнози розійшлися з реальністю: Путін шукає винних у падінні економіки РФ, - Reuters

Уряд РФ очікує зростання економіки на 1,3% цього року, однак може переглянути прогноз у бік зниження.

Президент Росії Володимир Путін розкритикував своїх ключових чиновників після падіння економіки країни на 1,8% у перші два місяці року і закликав їх підготувати нові заходи для стимулювання економічного зростання.

Як пише Reuters, зростання російської економіки у 2025 році сповільнилося приблизно до 1% проти 4,9% у 2024-му на тлі жорсткої монетарної політики центробанку та західних санкцій, спрямованих на обмеження доходів від продажу нафти. При цьому після стрибка цін на нафту в березні через кризу на Близькому Сході Міжнародний валютний фонд (МВФ) підвищив прогноз зростання ВВП Росії у 2026 році до 1,1% із попередніх 0,8%.

Водночас уряд РФ прогнозує зростання економіки на рівні 1,3% цього року, однак попереджає, що цей показник можуть переглянути у бік зниження вже цього місяця через слабкі результати на початку року.

Путін заявив своїм економічним радникам, серед яких помічник Максим Орєшкін, голова центробанку Ельвіра Набіулліна та міністр фінансів Антон Сілуанов, що пояснення спаду лише календарними факторами є недостатнім. Агентство цитує Путіна:

"Сподіваюся почути детальні доповіді про поточний стан економіки та причини, чому макроекономічні показники й досі не відповідають очікуванням".

Також він наголосив, що очікує пропозицій щодо "додаткових заходів, спрямованих на відновлення зростання", які мають стимулювати бізнес-ініціативи та сприяти перерозподілу кваліфікованої робочої сили у сектори з вищим потенціалом розвитку.

За його словами, уряд також підготував комплекс заходів для зменшення залежності державного бюджету від доходів з нестабільних світових товарних ринків, однак деталей він не навів.

Економічна ситуація в РФ

Російський малий і середній бізнес увійшов у 2026 рік у стані глибокої кризи. Працівники деяких підприємств готуються до страйків через заборгованість по зарплатам. За даними Служби зовнішньої розвідки, найближчим часом може закритися до третини суб'єктів малого та середнього бізнесу в Росії.

Стрімке зростання цін на нафту, яке спровокувала війна в Ірані, та скасування американських санкцій на її продаж Росією суттєво посилюють фінансові спроможності та бажання Кремля продовжувати війну проти України.

