Заборгованість заробітної плати в Росії лише в січні 2026 року сягнула 1,86 млрд рублів.

Російський малий і середній бізнес увійшов у 2026 рік у стані глибокої кризи. Працівники деяких підприємств готуються до страйків через заборгованість по зарплатам.

Як повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки, очікується, що найближчим часом закриється до третини суб'єктів малого та середнього бізнесу в Росії.

Зазначається, що заборгованість заробітної плати в РФ лише в січні 2026 року сягнула 1,86 млрд рублів, причому 40,7% цієї суми припадає саме на січень. Лідером за невиплатами стала будівельна галузь - 42% випадків, далі йдуть переробка сировини - 31,1% та видобуток корисних копалин - 11%.

"Найгучніший випадок – крах найбільшого будівельного холдингу Сибіру "Новолекс", який заборгував працівникам близько 2,5 млрд рублів. "Альфа-банк" вимагає стягнути з холдингу 1 млрд рублів, до арбітражних судів подано дев'ять заяв про банкрутство, а на частину важкої техніки вже накладено арешт. Чистий прибуток більшості структур холдингу впав на 70–90%, "Торговий дім Новолекс" завершив рік зі збитком у 148 млн рублів", - ідеться в повідомленні.

Крім того, ситуація також критична й на шахтарській півночі Росії. Працівники "Сэвэрпутьстроя" та "Сэвэркомплэктстроя" у Воркуті готуються до страйків, оскільки зарплату повністю востаннє виплатили ще в грудні 2025 року, а лютневі виплати не надійшли взагалі.

Один страйк уже відбувся. Співробітники муніципального "Спеціалізованого дорожнього управління" через суд домоглися підвищення окладів із 8 до 30–57 тис. рублів, однак грошей не отримали – більшість із них просто звільнили.

За даними розвідки, проблеми з виплатами охоплюють й інші регіони: водії автобусів у Тиві, на Камчатці та в Омській області не отримують зарплату, дорожники в Смоленську з минулого року безуспішно домагаються підвищення окладів та нормальних умов праці.

Російська економіка перебуває під тиском високих витрат на запозичення, широкомасштабних санкцій та наслідків війни проти України. 20 березня стало відомо, що Банк Росії всьоме поспіль знизив процентну ставку. Таким чином регулятор прагне підтримати виснажену економіку, попри ризики, зокрема пов’язані з конфліктом на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що економіка країни-агресора застрягла в тому, що можна описати як "негативну рівновагу". Російська Федерація тримається на плаву, але водночас руйнує своє майбутнє.

Вас також можуть зацікавити новини: