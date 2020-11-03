За прийняття відповідного законопроекту проголосували 296 депутатів.

Верховна Рада в ході сьогоднішнього засідання прийняла закон про перенаправлення 557 млн грн на боротьбу з наслідками епідемії коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту "«Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Про державні запозичення" (№3040а) у другому читанні та в цілому проголосували 296 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Представляючи законопроект, голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що документ приймається з метою залучення додаткових ресурсів для боротьби з наслідками COVID-19.

"Фактично цим законопроектом розблокується можливість отримання фінансових ресурсів від МБРР для реалізації проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". З цією метою пропонується збільшити на 557 млн грн державні планові призначення МОЗ на 2020 рік за відповідною бюджетною програмою шляхом перерозподілу коштів держбюджету на поточний рік", - сказав Радуцький.

На що підуть гроші

За його словами, зазначені кошти, зокрема, планується витратити на закупівлю лабораторного обладнання, витратних матеріалів, тест-систем та холодильного обладнання для лабораторних центрів відповідно до договорів з агентствами ООН для підтримки заходів з боротьби з COVID-19.

"Це дозволить забезпечити ефективне використання коштів відповідних позик, які працюватимуть сьогодні там, де потрібно державі. Крім того, Україні не доведеться платити комісію за несвоєчасне використання позикових коштів", - підкреслив Радуцький.

Звідки будуть взяті кошти

Згідно з пояснювальною запискою до документа, кошти в розмірі 556,7 млн грн будуть перенаправлені на зазначені цілі внаслідок зменшення річних планових призначень за бюджетними програмами "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород" (на 540 млн грн), "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" (на 7,6 млн грн), а також зменшення обсягів планових призначень за проектом "Покращення охорони здоров'я на службі у людей" на 9,1 млн грн для відображення одноразової комісії МБРР за надання позики.

Хронологія подій

У квітні 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з якими був створений спецфонд по боротьбі з коронавірусом обсягом 64,7 млрд грн. Більшу частину коштів цього фонду було направлено на ремонт доріг.

Як раніше повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, у проекті державного бюджету на 2021 рік не передбачена окрема стаття на фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

З 66 мільярдів гривень 16 мільярдів гривень виділено для системи охорони здоров'я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі необхідного обладнання для лікарень і так далі.

Для фінансування фонду з безробіття було виділено близько 7 мільярдів гривень, з яких 2,7 мільярда гривень - на допомогу з часткового безробіття.

Також 2,5 мільярда гривень направлено на доплати військовослужбовцям, поліцейським і категоріям, що забезпечують життєдіяльність населення.

Крім того, 35 мільярдів гривень піде на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що частина грошей з Фонду боротьби з COVID-19 була спрямована на ремонт доріг, які ведуть в приймальні відділення опорних лікарень, що пов'язано з протидією поширенню коронавірусу.

Станом на 23 жовтня з Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено 34,1 млрд грн з 66 млрд грн, що становило 52% від загальної суми.

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Автор: Катерина Жирій