Джерелом наповнення фонду будуть націоналізовані кошти та продаж націоналізованого майна.

Верховна Рада України схвалила в цілому законопроект, який передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Як повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк, за відповідний законопроект № 8027 проголосували 251 народний депутат.

За його словами, джерелом наповнення фонду будуть націоналізовані кошти та продаж націоналізованого майна. Всі гроші від націоналізації будуть направляти в спецфонд і далі використовувати за напрямками та за погодженням з профільним парламентським комітетом.

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Серед головних напрямків, на які будуть використовуватися кошти фонду, реконструкція, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб і тих, хто втратив його внаслідок збройної агресії РФ; розробка проектної (проектно-кошторисної) документації для об'єктів, які були зруйновані в результаті збройної агресії РФ; придбання житлових приміщень для громадян України, відповідні об'єкти нерухомого майна, об'єкти будівництва яких знищені в результаті бойових дій, терористичних актів, диверсій, заподіяної збройною агресією РФ, відновлення газопостачання, електропостачання та освітлення.

Репарації для України:

Заступник міністра юстиції України Ірина Мудра заявила, що в України немає перспектив отримати репарації від Росії у міжнародних судах. Адже Росія заявила про вихід з Ради Європи та на рівні свого законодавства встановила, що рішення, прийняті ЄСПЛ після 15 березня 2022 року не будуть виконуватися. Вона додала, що конфіскованих російських коштів не вистачить для відновлення України.

9 вересня міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Україна вимагатиме не менше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збиток, який був нанесений в результаті російського вторгнення.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту на засіданні ООН у жовтні підтримати резолюцію про зобов'язання Росії з виплат репарацій за війну в Україні.

18 жовтня 2022 року в Мін'юсті розповіли, коли може з'явитися міжнародний механізм стягнення репарацій з РФ.

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