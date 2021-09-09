Законопроект також пропонує відновити індексацію пенсій військовослужбовцям, науковцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування та державним службовцям.

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства" (№4668) проголосували 317 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, це дозволить законодавчо врегулювати дату індексації пенсій та можливість забезпечити Планове формування видатків Пенсійного фонду на відповідні цілі.

"Законопроектом пропонується з 1 січня зафіксувати в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" дату індексації пенсій 1 березня, так, як це було раніше", - сказав він.

За його словами, законопроект також пропонує поновлювати індексацію пенсій військовослужбовцям, науковцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування та державним службовцям. Крім цього, планується ввести право дострокового виходу на пенсію за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв'язку з реорганізацією підприємств.

Законопроектом також передбачено надання підтримки батькам дітей, які хворі на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність, шляхом призначення дострокової пенсії, та встановлення єдиного підходу для визначення розміру підвищень за пізніший вихід на пенсію залежно від дати її призначення.

Індексація пенсій:

Раніше в Мінсоцполітики заявили, що в липні 2021 року була проведена індексація пенсій для 1 млн пенсіонерів, яким пенсії були призначені у 2018-2020 роках, а також для тих, хто отримує пенсію в мінімальному розмірі.

Пенсійний фонд України в червні провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам - підвищення отримали понад 300 тис.українців.

Автор: Дмитро Шварц