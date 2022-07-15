Популістична бюджетна політика несе загрози не тільки економіці.

Верховна Рада збільшила видаткову частину бюджету на 81 млрд грн ($2,5 млрд). Гроші дістануться пенсіонерам та переселенцям. Ці добрі наміри можуть мати критичні для країни наслідки.

Про це пише Forbes.

Збільшення видатків відбулося на тлі значної нестачі коштів: у червні дефіцит бюджету становив 141 млрд грн, а за перше півріччя – 405 млрд грн, повідомляв Мінфін.

"Можливості збільшувати таке фінансування у держави обʼєктивно відсутні", – вважає Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії.

Іноземної підтримки не вистачає для закриття потреб країни. З початку війни Національний банк був другим за внеском донором бюджету. З 24 лютого регулятор викупив ОВДП на 225 млрд грн. Цей "друк коштів" – пряма підтримка уряду, але її ціна зависока – валютні резерви швидко "тануть", інфляція зростає – 21,5% у травні, тиск на курс гривні посилюється, за перші два тижні липня вартість долара на готівковому ринку зросла на 8%, до 38 грн/$.

Вичерпання міжнародних резервів може призвести до потенційного збільшення коливань на валютному ринку. Це, зі свого боку, призведе до прискорення темпів зростання цін і розгортання інфляційної спіралі.

До того ж "нові" гроші для соцвиплат майже в повному обсязі підуть на споживчий ринок, що стимулюватиме і без того рекордну за шість років інфляцію. "Не думаю, що при інфляції у 40% пенсіонери відчують допомогу від додатково отриманих 500 грн", – вважає нардеп партії "Голос" Ярослав Железняк.

Популістична бюджетна політика несе загрози не тільки економіці. "Макроекономічна стабільність є надважливою умовою для роботи економіки. Валютна криза, банківська паніка чи висока інфляція можуть підірвати здатність країни підтримувати бойові дії", – стверджує Юрій Городніченко, професор Каліфорнійського університету Берклі.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, унаслідок війни в Україні очікується падіння Внутрішнього валового продукту більш як на третину та суттєве прискорення інфляції.

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