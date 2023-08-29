Причиною розслідування стала робота дочірньої компанії групи на території Росії.

Національний центр по боротьбі з тероризмом Чехії почав розслідування щодо австрійської Raiffeisen Bank International.

Як повідомляє чеський телеканал ct24.ceskatelevize.cz, причиною розслідування стала робота дочірньої компанії групи в Росії. До правоохоронних органів звернулася асоціація з прав громадян та підприємців.

Представники організації вважають, що, продовжуючи бізнес на території агресора, австрійська компанія фактично фінансує вторгнення в Україну.

Відео дня

Також повідомляється, що група клієнтів "Райффайзенбанку" в Чехії подала петицію, закликавши банк піти з Росії. "Ідея розплачуватися тією ж картою, що і, образно кажучи, постачальник військової техніки для російської армії, наприклад, для нас нестерпна", — заявив один з авторів скарги на компанію Ладислав Пельцль.

Вторгнення в Україну та позиція Raiffeisen Bank

Австрійська банківська група Raiffeisen обіцяла залишити російський ринок з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проте станом на 5 травня 2023 року з початку року Raiffeisen Bank потроїв прибуток в Росії.

Банк офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР" , після чого Україна офіційно внесла його до списку міжнародних спонсорів війни.

Влада ЄС вимагає від банку залишити РФ, а Польща пропонує ввести санкції проти банку. У лютому Raiffeisen зацікавилися фіскальні органи США.

У травні 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Raiffeisen вирішив позбутися свого російського підрозділу. Повідомлялося, що Raiffeisen Bank International готується передати російський бізнес акціонерам після декількох місяців безуспішних спроб знайти покупця. Якщо RBI зможе все-таки виділити російський бізнес в окрему компанію, це може зробити власників Raiffeisen Bank International акціонерами нової компанії, зареєстрованої у Відні.

21 серпня 2023 року стало відомо про те, що Райффайзен ввів величезну комісію на доларові перекази для росіян. З 1 вересня 2023 року комісія за зарахування коштів з інших банків (вхідний переказ) у доларах США становитиме 50% від суми переказу, мінімум 1 000 доларів США, але не більше суми надходження. Максимальний розмір комісії становитиме 10 000 доларів США.

Вас також можуть зацікавити новини: