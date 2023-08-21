З 1 вересня 2023 року комісія за зарахування коштів з інших банків становитиме 50% від суми переказу.

Російський підрозділ Raiffeisen, який на другому році повномасштабного російського вторгнення в Україну так і не пішов з ринку агресора, вводить комісію в 50% за вхідні перекази в доларах.

Як йдеться в повідомленні на сайті банку, з 1 вересня 2023 року комісія за зарахування коштів з інших банків (вхідний переказ) в доларах США становитиме 50% від суми переказу, мінімум 1 000 доларів США, але не більше суми надходження. Максимальний розмір комісії становитиме 10 000 доларів США.

"Банк змушений обмежувати кількість вхідних переказів у доларах США у зв'язку зі зміною ринкових умов. Ми рекомендуємо клієнтам використовувати інші способи отримання платежу. Нові умови поширюються на всі вхідні перекази, що зараховуються на рахунки клієнтів - фізичних осіб, малого та мікро бізнесу (юридичних осіб та індивідуальних підприємців)", - йдеться в повідомленні банку.

Відео дня

Війна в Україні та позиція Raiffeisen Bank

Австрійська банківська група Raiffeisen обіцяла залишити російський ринок з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проте досі залишається на території агресора. Станом на 5 травня 2023 року з початку року Raiffeisen Bank потроїв прибуток в Росії.

Україна офіційно внесла банк до списку міжнародних спонсорів війни, скільки після вторгнення РФ в Україну банк не лише продовжив працювати в Росії, але й офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".

Влада ЄС вимагає від банку залишити РФ, а Польща пропонує ввести санкції проти банку.

У лютому Raiffeisen зацікавилися фіскальні органи США.

У травні 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Raiffeisen вирішив позбутися свого російського підрозділу.

Вас також можуть зацікавити новини: