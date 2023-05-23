Raiffeisen Bank International готується передати російський бізнес акціонерам після декількох місяців безуспішних спроб знайти покупця.

Австрійський Raiffeisen Bank International заявив про намір відокремити російський підрозділ. На даний момент банк активізує кроки з передачі російського підрозділу акціонерам.

Як повідомляє Reuters, Raiffeisen Bank International готується передати російський бізнес акціонерам після декількох місяців безуспішних спроб знайти покупця.

Представник банку заявив, що "Raiffeisen продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виділення Райффайзенбанку Росія".

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Якщо RBI зможе все-таки виділити російський бізнес в окрему компанію, це може зробити власників Raiffeisen Bank International акціонерами нової компанії, зареєстрованої у Відні.

Raiffeisen Bank в Росії

Австрійська банківська група Raiffeisen обіцяє залишиити російський ринок з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проте досі залишається на території агресора.

Україна офіційно внесла банк до списку міжнародних спонсорів війни. Влада ЄС відкрито вимагають від банку покинути РФ, а Польща пропонує ввести санкції проти банку.

У лютому Raiffeisen зацікавилися фіскальні органи США.

24 березня 2023 року Європейський центральний банк зажадав від Raiffeisen піти з Росії

Станом на 5 травня 2023 року з початку року Raiffeisen Bank потроїв прибуток в Росії.

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