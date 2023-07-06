Російська влада дала зрозуміти RBI, що хоче, щоб він залишився в РФ.

"Raiffeisen Bank International" відкладає плани залишити Росію на тлі того, що Австрія активізує захист давніх зв'язків з Москвою.

Як повідомляє Reuters, Австрія і Raiffeisen (RBI), найбільший із західних банків в Росії, який також знаходиться в центрі розслідування США з приводу його зв'язків з Росією, чинять опір відходу з РФ, розраховуючи, що війна в Україні скоро закінчиться.

RBI ще не виклав свій план наглядовим органам Європейського центрального банку (ЄЦБ). Як йдеться в матеріалі, банк хоче дочекатися схвалення ЄЦБ, перш, ніж просити у своїх акціонерів зелене світло для подальших дій.

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Крім того, перш ніж RBI почне діяти, буде потрібно схвалення російського центрального банку, Міністерства фінансів і, в разі продажу, навіть президента Росії Володимира Путіна.

Як йдеться в матеріалі, російська влада дала зрозуміти RBI, у якого близько 2600 корпоративних клієнтів, 4 мільйони власників місцевих рахунків і 10 000 співробітників, що хоче, щоб він залишився, тому що він дозволяє здійснювати міжнародні платежі.

Представник RBI заявив, що він продовжить продаж або виділення компанії і має намір скоротити свій російський бізнес.

Однак повільні темпи роботи RBI викликали конфлікт з ЄЦБ, який здійснює нагляд за банком і підштовхує його до відходу з Росії.

Війна в Україні та позиція Raiffeisen

У лютому 2023 року Raiffeisen зацікавився фіскальні органи США.

Банк внесений до списку міжнародних спонсорів війни. Влада ЄС вимагає від банку залишити РФ.

Станом на 5 травня 2023 року з початку року Raiffeisen Bank потроїв прибуток в Росії.

23 травня 2023 року з'явилася інформація про те, що Raiffeisen вирішив позбутися свого російського підрозділу. Повідомлялося, що Raiffeisen Bank International готується передати російський бізнес акціонерам після декількох місяців безуспішних спроб знайти покупця.

14 червня 2023 року Європейський центральний банк закликав банки з Єврозони згорнути всі операції і негайно піти з Росії.

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