Revolut Bank UAB не отримував жодних дозволів, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності.

Національний банк прокоментував офіційну заяву компанії Revolut щодо виходу на український банківський ринок.

Revolut Bank UAB – це іноземний банк, зареєстрований у Литві, який надає фінансові послуги на основі ліцензії, що дозволяє йому працювати в країнах Європейського Союзу.

"Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність", єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні. Будь-яка з цих форм потребує дозволу Національного банку. Під час розгляду заявки на відкриття філії чи отримання ліцензії НБУ здійснює комплексну оцінку ділової репутації засновника, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі", - йдеться у повідомленні регулятора.

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Зазначається, що питання щодо початку діяльності іноземного гравця на українському банківському ринку також є предметом консультацій з органом банківського нагляду країни походження такого суб'єкта.

В НБУ повідомили, що на сьогодні Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від Національного банку України, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності.

"Ми підтримуємо відкриту конкуренцію та розвиток фінансових технологій, але вважаємо за доцільне наголосити, що всі учасники ринку повинні діяти в межах законодавчих та регуляторних вимог", - підкреслив регулятор.

Також НБУ звертає увагу українських громадян, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.

"З огляду на сформовану позицію та в межах наданих законодавством повноважень, Національний банк України підкреслює, що діятиме в межах визначеного законодавством пруденційного мандату та вживатиме усіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності банківської системи України, реагування на порушення законодавства задля захисту інтересів вкладників і клієнтів банків", - сказано у повідомленні.

Розширення діяльності банку Revolut – що відомо

У лютому 2025 року на сайті литовського банку Revolut з'явилася інформація, що Revolut пропонує послуги для жителів України.

"Revolut, глобальний фінансовий додаток із понад 50 мільйонами клієнтів у всьому світі, сьогодні оголосив про розширення своїх послуг для українців разом із новою міжнародною кампанією пожертвувань для України, яка включає спеціальну версію картки Clear Sky", - йдеться у повідомленні на сайті банку.

Також зазначалося, що для забезпечення безпечного процесу реєстрації для українських користувачів, Revolut співпрацює з "Дією".

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