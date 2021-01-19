Як вказав представник кредитора, ринок "Столичний" намагається запобігти зверненню стягнення на предмет іпотеки.

У 2015 році ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" було надано позику для повернення кредиту ПАТ "Укрінбанк", згідно з договором про відкриття невідновлюваної кредитної лінії. Однак, зараз адміністрація ринку може робити спроби заборонити кредиторам здійснювати стягнення на іпотечне майно.

Про це розповів представник компанії "Спецбуд-Моноліт" Василь Олійник, пише РБК-Україна.

За його словами, надана позика була забезпечена іпотечними договорами. Мова йде про компанії: ТОВ "Спецбуд-Моноліт", ТОВ "Аренпи Груп" та ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Шувар".

Вимоги "Спецбуд-Моноліт" було забезпечено нерухомим майном: павільйон "Овочі-фрукти" комплексу будівель і споруд оптового ринку сільськогосподарської продукції з об'єктами інфраструктури за адресою: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Окружна, 110-А.

Більше року ринок "Столичний", у вказаний в договорі термін позики, не повертає борги кредиторам. Сума залишку боргу ринку "Столичний" перед "Спецбуд-Моноліт" становила 14,5 млн грн.

"Спецбуд-Моноліт" отримав право на звернення стягнення на предмет іпотеки. Однак, Господарський суд Києва в особі судді Наталії Ягичевої, заборонив вчиняти будь-які дії, спрямовані на звернення стягнення на предмет іпотеки, проводити реєстраційні дії по зміні власника щодо майна, що є предметом іпотеки.

Зокрема, суддя вирішила, що "наведені ринком "Столичний" обставини в їх сукупності, підтверджені наявними в матеріалах справи доказами, дають обґрунтовані підстави припускати реальну можливість відчуження майна заявника за договорами, справжність яких оспорюється по даній справі, що в разі вчинення таких дій ускладнить або фактично нівелює можливість захисту прав та інтересів позивача".

Рішення було прийнято, оскільки на думку ринку "Столичний", в 2015 році останній нібито незаконно отримав кошти від кредиторів для повернення кредиту ПАТ "Укрінбанк", згідно з договором про відкриття невідновлюваної кредитної лінії та передав в іпотеку нерухоме майно.

Як вказав представник кредитора, ринок "Столичний" намагається запобігти звернення стягнення на предмет іпотеки.

Водночас рішення суду про заборону вчиняти дії не були виконано і не було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як зазначає представник кредитора, протягом 2020 року ринок "Столичний" уклав низку сумнівних договорів, що стало підставою для розгляду судом питання про банкрутство останнього.

У компанії "Спецбуд-Моноліт" вважають метою судді Наталії Ягичевої і ринку "Столичний" недопущення виконання вимог ринком "Столичний" до моменту порушення справи про банкрутство останнього.

Ринок "Столичний" - об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.

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Автор: УНІАН