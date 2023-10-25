Група російських приватних інвесторів подала колективний позов проти Банку Росії за його ведення торгової діяльності на фондовій біржі в день, коли президент РФ Володимир Путін почав вторгнення в Україну.
Як повідомляє Newsweek, Московська фондова біржа відкрила торги о 7 годині ранку за місцевим часом, але припинила торги менш ніж через годину, оскільки о 6 годині ранку за місцевим часом 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
За цей короткий період індекс Московської біржі впав більш ніж на 11 відсотків, і обвал продовжився, коли торги відновилися. До кінця дня російський фондовий ринок пережив рекордний обвал, впавши на 33,28 відсотка.
Обсяг біржових торгів у перший день повномасштабного вторгнення Путіна в Україну склав 374 мільярди рублів (близько 4 мільярдів доларів).
16 інвесторів, які подали позов, вимагають визнати недійсними інструкції ЦБ щодо припинення торгів о 7:52 ранку за московським часом 24 лютого 2022 року та відновлення торгів о 9:50 ранку за місцевим часом. Позивачі також просять суд визнати "бездіяльність" центрального банку незаконною.
Крах Російської економіки
13 червня 2023 року повідомлялося про те, що після вторгнення в Україну з Росії втекли 8,5 тисяч мільйонерів.
У серпні 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.
3 жовтня 2023 року рубль пробив позначку в 100 одиниць за долар.