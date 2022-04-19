Облігації розміщені як у гривні, так і в доларах і євро.

Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму 3 млрд 597 млн 158 тис. 984,35 грн.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що облігації на суму 105 млн 536 тис. 95,12 грн розміщені з рівнем прибутковості 10% річних строком на 196 днів, облігації на суму 50 млн 859 тис. 789,3 грн - з рівнем прибутковості 11% річних на 427 днів.

Облігації на суму 81 млн 864 тис. 116,52 доларів розміщені строком на 372 дні з рівнем прибутковості 3,7% річних. Крім цього, розміщені облігації на 33 млн 73 тис. 486,4 євро під 2,5% річних терміном на 225 днів.

Війна проти України: