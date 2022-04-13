Портфель військових ОВДП у власності Нацбанку становить 40 млрд грн.

Правління Національного банку України 12 квітня ухвалило рішення здійснити другий викуп військових облігацій уряду на суму 20 млрд грн.

Як повідомила прес-служба таким чином портфель військових ОВДП у власності Нацбанку становить 40 млрд грн.

"Підтримка бюджету Національним банком є необхідним кроком, враховуючи необхідність забезпечення належної відсічі широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Разом з тим центробанк, як і було задекларовано, фінансуватиме тільки критичні витрати уряду в обмежених обсягах і прозорим способом. Такий підхід дозволить мінімізувати ризики розбалансування інфляційних очікувань, високої інфляції та порушення макрофінансової стабільності", - йдеться в повідомленні.

Підтримка з боку НБУ як і раніше не є основним джерелом фінансування витрат уряду. Попри військові дії, українські підприємства поступово відновлюють свою діяльність і продовжують платити податки, а громадяни перераховують значні суми на підтримку армії. Україна також отримує важливу фінансову, військову та гуманітарну підтримку міжнародних партнерів.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює і евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

25 лютого Кабінет міністрів прийняв рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн.

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