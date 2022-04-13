Правління Національного банку України 12 квітня ухвалило рішення здійснити другий викуп військових облігацій уряду на суму 20 млрд грн.
Як повідомила прес-служба таким чином портфель військових ОВДП у власності Нацбанку становить 40 млрд грн.
"Підтримка бюджету Національним банком є необхідним кроком, враховуючи необхідність забезпечення належної відсічі широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Разом з тим центробанк, як і було задекларовано, фінансуватиме тільки критичні витрати уряду в обмежених обсягах і прозорим способом. Такий підхід дозволить мінімізувати ризики розбалансування інфляційних очікувань, високої інфляції та порушення макрофінансової стабільності", - йдеться в повідомленні.
Підтримка з боку НБУ як і раніше не є основним джерелом фінансування витрат уряду. Попри військові дії, українські підприємства поступово відновлюють свою діяльність і продовжують платити податки, а громадяни перераховують значні суми на підтримку армії. Україна також отримує важливу фінансову, військову та гуманітарну підтримку міжнародних партнерів.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює і евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- 25 лютого Кабінет міністрів прийняв рішення про випуск військових облігацій на суму до 400 млрд грн.
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