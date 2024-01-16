Перевірка буде поширюватися на неросійських клієнтів, які ведуть бізнес в РФ або постачають туди критично важливі товари через треті країни.

Державні банки Китаю посилюють обмеження щодо фінансування російських клієнтів. Таке рішення пов’язане з тим, що США затвердили вторинні санкції проти іноземних фінансових компаній, що допомагають Москві у війні проти України, пише Bloomberg з посиланням на ознайомлених людей.

За їх словами, щонайменше два банки замовили перевірку російського бізнесу протягом останніх тижнів, зосередившись на транскордонних угодах. Банки розірвуть зв'язки з клієнтами зі санкційного списку та припинять надавати послуги російській військовій промисловості, незалежно від валюти або місця проведення транзакцій.

Також зазначається, що кредитори посилюють належну перевірку клієнтів, зокрема, чи зареєстровані їхні компанії, уповноважені бенефіціари та кінцеві контролери в Росії. Перевірка буде поширюватися на неросійських клієнтів, які ведуть бізнес в РФ або постачають туди критично важливі товари через треті країни.

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"Цей крок знаменує собою ескалацію обмежень, які китайські державні банки запровадили щонайменше з початку 2022 року, після того, як вторгнення Росії в Україну викликало хвилю санкцій з боку країн, включаючи США… Ця подія підкреслює, наскільки Китай дотримується санкцій США, незважаючи на свою принципову опозицію до них, і обіцянки підтримувати економічні зв'язки з Росією", – пише агентство.

Журналісти підкреслюють, що китайський уряд уникає надання будь-якої значної військової допомоги Росії, навіть попри те, що він надає дипломатичну підтримку Кремлю та активізує торгівлю у сферах, не заборонених санкціями.

Санкції позбавили російський центробанк доступу до близько половини його міжнародних резервів, залишивши йому лише золото і юань. Частка розрахунків у юанях зросла до 27% станом на вересень з 15% наприкінці 2021-го, йдеться у статті.

Чотири найбільші державні банки країни мають досвід дотримання попередніх санкцій США проти Ірану та Північної Кореї, щоб уникнути втрати доступу до фінансової системи в доларах США.

РосЗМІ пишуть, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не став відповідати на питання, чи є у російської сторони альтернативні плани проведення фінансових операцій, наголосивши на чутливому характері цього питання.

Санкції проти РФ

В кінці грудня 2023 року Білий дім опублікував указ президента США Джо Байдена, що передбачає можливість застосування обмежень до банків, які обслуговують платежі, пов’язані з російським військово-промисловим комплексом, повідомили в адміністрації президента США.

Водночас за підсумками 2023 року товарообіг між Китаєм і Росією досяг нового рекорду, а економічні зв'язки між Пекіном і Москвою зміцнюються навіть попри війну в Україні. Товарообіг між двома країнами в доларовому еквіваленті у 2023 році зріс на 26% – з 190 мільярдів доларів до 240 мільярдів доларів.

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