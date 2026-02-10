Євросоюз та США затисли в лещатах гаманець Кремля: доходи Росії обвалилися до мінімуму

Економіст Яніс Клюге вважає, що Росії доведеться знижувати інтенсивність бойових дій в Україні.

Доходи Росії від експорту нафти й газу впали до найнижчого рівня з початку війни проти України. На фінанси Кремля одночасно тиснуть нові санкції США та Європейського Союзу, падіння попиту з боку Індії та посилення боротьби щодо "тіньового флоту".

Видання Associated Press пише, що падіння доходів змушують Володимира Путіна позичати у російських банків і підвищувати податки, щоб утримати державні фінанси в рівновазі. Однак ці заходи лише посилюють напругу в економіці, яка вже буксує через війну, стійку інфляцію та нестачу робочої сили.

У січні доходи російського бюджету від нафтогазових податків обвалилися до 393 млрд рублів (5,1 млрд дол.), що майже втричі менше ніж у січні минулого року. Експерт з російської економіки Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніс Клюге зазначає, що це найнижчий показник з часів пандемії COVID-19.

Індія скорочує закупівлі

США знизили для Індії імпортні мита в обмін на скорочення закупівель російської нафти. Делі офіційно не коментує, але цифри показові. За даними Київської школи економіки та Адміністрації енергетичної інформації США, поставки російської нафти до Індії за останні тижні скоротилися з 2 млн барелів на день у жовтні до 1,3 млн на день у грудні.

Проте аналітична компанія Kpler зазначає, що "Індія навряд чи повністю відмовиться від дешевої російської енергії в найближчому майбутньому".

Санкції проти "тіньового" флоту

Паралельно союзники України масово санкціонують окремі "тіньові" танкери, які перевозять російську нафту, щоб відлякати клієнтів від закупівлі їхньої нафти. Таким чином, під санкціями вже близько 640 суден.

Через ризики покупці вимагають більше знижок на "чорне золото" з РФ. У грудні російська Urals впала нижче 38 доларів за барель, тоді як Brent коштував понад 62 долари. Розрив у 25 доларів - серйозна втрата для бюджету РФ.

Санкції також призвели до того, що в танкерах у морі накопичилася надмірна кількість нафти в близько 125 млн барелів. Через це ціни на фрахт танкерів злетіли до 125 тис. дол. на день.

Економіка зупиняється

До всіх цих проблем додається ще й те, що економічне зростання в Росії фактично зупинилося. Ефект від воєнних витрат вичерпався, а нестача робочої сили стримує можливості бізнесу розширюватися.

У третьому кварталі ВВП зріс лише на 0,1%, а прогнози на рік нині коливаються в межах 0,6-0,9%. Тоді як у 2023-2024 роках зростання перевищувало 4%.

"Думаю, що Кремль стурбований загальним балансом бюджету, оскільки це збігається з економічним спадом. І водночас витрати на війну не зменшуються", - зазначив Клюге.

Чим це загрожує Росії

Щоб закрити дірки в бюджеті, спричинені падінням нафтових доходів та уповільненням економіки, Кремль узявся підвищувати податки й активніше позичати гроші. Держдума підняла ПДВ із 20% до 22%, а також збільшила збори на імпорт авто, цигарок та алкоголю. Паралельно уряд збільшив запозичення в лояльних російських банків. Але Фонд національного добробуту все ще має резерви для латання бюджетних дірок.

Агентство відмічає, що кошти в Кремля поки є. Але підвищення податків ще більше пригальмовує економіку, а зростання боргів ризикує погіршити інфляцію, яку вдалося знизити до 5,6% за рахунок процентних ставок Центробанку на рівні в 16%, порівняно з піковим показником у 21%.

"Дайте цьому шість місяців або рік, і це може вплинути на підхід Кремля до війни. Не думаю, що через це Росія шукатиме мир, але вони можуть захотіти знизити інтенсивність бойових дій, зосередитися на певних ділянках фронту й сповільнити війну. Такою може бути реакція, якщо війна стане надто дорогою", - підсумував Клюге.

