Чорне море сколихнув землетрус: поштовхи відчули в кількох областях України (відео)

Ще один землетрус стався у Краснодарському краї РФ.

Минулої ночі недалеко від Керченської протоки сталося одразу два землетруси. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, о 01:21 землетрус магнітудою 4,9 зафіксували у Краснодарському краї РФ.

Трохи пізніше, о 06:45, підземні поштовхи магнітудою 3,6 сталися у Чорному морі. Епіцентр землетрусу, за даними експертів, знаходився поблизу узбережжя Кримського півострова, в районі міста Керчі, на глибині 14 км. За класифікацією цей землетрус відноситься до невідчутних.

У мережі користувачі повідомляють, що землетрус відчувався також у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Сильний землетрус в Азовському морі - подробиці

2 лютого в акваторії Азовського моря зафіксували землетрус, поштовхи якого відчули мешканці кількох регіонів України, а також тимчасово окупованих територій.

За даними Volcano Discovery, сейсмічна подія магнітудою 4,8 сталася приблизно за 82 км на північний захід від Керчі. Підземні коливання були зареєстровані об 11:47.

Точна глибина вогнища наразі не встановлена, однак фахівці припускають, що землетрус мав неглибокий характер.

Користувачі соцмереж зазначають, що поштовхи відчувалися не лише на території Криму, а й у Донецькій, Запорізькій та навіть Дніпропетровській областях.

