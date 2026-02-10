Чорне море сколихнув землетрус: поштовхи відчули в кількох областях України (відео)

Минулої ночі недалеко від Керченської протоки сталося одразу два землетруси. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Як повідомляється, о 01:21 землетрус магнітудою 4,9 зафіксували у Краснодарському краї РФ.
Трохи пізніше, о 06:45, підземні поштовхи магнітудою 3,6 сталися у Чорному морі. Епіцентр землетрусу, за даними експертів, знаходився поблизу узбережжя Кримського півострова, в районі міста Керчі, на глибині 14 км. За класифікацією цей землетрус відноситься до невідчутних.
У мережі користувачі повідомляють, що землетрус відчувався також у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Сильний землетрус в Азовському морі - подробиці
2 лютого в акваторії Азовського моря зафіксували землетрус, поштовхи якого відчули мешканці кількох регіонів України, а також тимчасово окупованих територій.
За даними Volcano Discovery, сейсмічна подія магнітудою 4,8 сталася приблизно за 82 км на північний захід від Керчі. Підземні коливання були зареєстровані об 11:47.
Точна глибина вогнища наразі не встановлена, однак фахівці припускають, що землетрус мав неглибокий характер.
Користувачі соцмереж зазначають, що поштовхи відчувалися не лише на території Криму, а й у Донецькій, Запорізькій та навіть Дніпропетровській областях.