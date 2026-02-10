США на 5 років швидше створили новий M1E3 Abrams, врахувавши уроки війни в Україні, - Fox News

Новий M1E3 Abrams отримав 30-мм гармату замість кулеметів для боротьби з дронами. Рішення ухвалене після вивчення війни в Україні.

США прискорюють розробку нової моделі танка M1E3 Abrams для можливих поставок країнам, що межують з Росією. Програма випереджає графік одразу на п’ять років, а ключові зміни в конструкції та озброєнні стали прямим наслідком аналізу бойових дій в Україні, повідомляє Fox News.

За даними видання, Армія США перевела проєкт M1E3 у "воєнний режим" розробки. Якщо раніше перші зразки очікували не раніше 2032 року, то тепер перший взвод танків планують передати на солдатські випробування вже у 2028 році. Прототип машини показали в січні на автосалоні в Детройті.

Змінили філософію після України

Новий M1E3 суттєво відрізняється від попередніх версій Abrams. Екіпаж скорочено до трьох осіб, які розміщуються всередині корпусу – у найбільш захищеній частині машини. Башта втратила традиційну надбудову, а управління здійснюється через цифрові дисплеї з камерами, тепловізорами та лазерними далекомірами.

Однією з головних змін стало переозброєння танка з урахуванням масового застосування дронів, що стало визначальним фактором війни в Україні.

30-мм гармата замість кулеметів

Замість двох кулеметів – калібрів .50 та .30, які використовувалися раніше, M1E3 Abrams отримає 30-мм автоматичну гармату з дистанційним керуванням.

Це рішення ухвалене після аналізу боїв в Україні, де безпілотники стали однією з головних загроз для бронетехніки. Нова гармата здатна:

ефективно знищувати дрони та баражуючі боєприпаси;

уражати легкоброньовану техніку, зокрема бойові машини піхоти;

вести вогонь без відкриття люків, що зменшує ризик для екіпажу.

Таким чином, танк отримує не лише протидроновий захист, а й універсальний інструмент для бою в умовах сучасної війни.

Гібрид і "тихий режим"

M1E3 стане гібридним танком – з дизельним двигуном Caterpillar та електричним режимом руху. Це дозволяє машині діяти практично безшумно, знижувати теплову сигнатуру та ефективніше використовувати електронні засоби придушення.

У поєднанні з активним захистом, який здатен перехоплювати ракети, гранати й дрони та навіть визначати позицію ворожого стрільця, новий Abrams адаптований до поля бою XXI століття.

Легший і мобільніший

Відмова від масивної верхньої частини башти зменшила вагу танка приблизно з 80 до 60 тонн. Це забезпечує:

до 40% кращу паливну економічність;

можливість долати на 30% більше мостів у Польщі та країнах східного флангу НАТО.

Навіщо США новий танк

За оцінками американського командування, навіть після величезних втрат в Україні Росія зберігає потенціал виробництва до 1500 танків на рік. Саме тому M1E3 розглядають як ключовий елемент стримування РФ у Східній Європі.

"Зрештою, саме танки зупиняють захоплення територій", – наголошують у Пентагоні, посилаючись на спільні навчання американських та польських підрозділів із використанням Abrams поблизу кордонів Росії.

Як повідомляв УНІАН, у Сполучених Штатах Америки показали прототип нової модифікації свого основного бойового танка M1E3 Abrams.

Українське видання "Мілітарний" проаналізувало оприлюднені кадри та зробило висновок, що версія M1E3 сильно відрізняється від попередника – M1A2 SEP. Зокрема, змін зазнала ходова частина танка.

Водночас у верхній частині додаткового бронезахисту автори помітили конструкції, схожі на технічні люки. Вони можуть бути призначені для забезпечення доступу до вбудованої електроніки.

