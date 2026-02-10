РФ заговорила про контрнаступ Сил оборони на півдні: в ISW пояснили, чому це брехня

Росія намагається таким чином приховати свою брехню про нібито власні успіхи.

Москва, швидше за все, бреше у своїх заявах про нібито початок контрнаступу Сил оборони України поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни.

Експерти посилаються на російських воєнкорів, які заявляють, що українські захисники користуються туманною погодою та нещодавнім блокуванням використання російськими військами терміналів Starlink в Україні, щоб спробувати контратакувати російські сили на низці напрямків у цьому районі. Зокрема вони повідомляють про нібито успіхи Сил оборони поблизу Тернуватого.

Втім речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що Україна продовжує утримувати Тернувате після того, як російські війська безуспішно намагалися підняти прапор у населеному пункті, щоб надати нібито докази його захоплення. За словами Волошина, лінія фронту наразі знаходиться щонайменше за 10-15 кілометрів від Тернуватої. Також він спростував твердження російських військових блогерів про нібито "контрнаступ" України на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей.

Волошин зазначив, що українські захисники цьому районі проводять розвідувальні та пошукові операції з метою виявлення російських диверсійних груп. Але він зазначив, що ці дії України не є контрнаступом. За словами Волошина, РФ перебільшує свої успіхи в цьому районі. І зараз намагаються використовувати заяви про українську контрнаступальну операцію, щоб приховати свою брехню.

ISW також відзначає численні скарги від самих російських військових блогерів на систематичну практику російських командирів, які надсилають своїм начальникам неправдиві звіти про нібито досягнуті успіхи.

Раніше аналітики DeepState повідомили про погіршення ситуації для Сил оборони навколо Покровська та Мирнограду. За словами аналітиків, наразі тривають "останні бої" за ці міста.

Тим часом аналітики ISW раніше спростували заяви РФ про нібито їхні успіхи на півночі України. Зокрема, в Міноборони РФ заявляли про те, що росіяни нібито захопили Сидорівку в Сумській області, але цьому немає жодних візуальних підтверджень. За словами експертів, мета РФ – переконати Захід про нібито обвал фронту у Сил оборони.

