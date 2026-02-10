Втрати армії РФ в Україні різко зросли й ставлять під сумнів наступальні плани Кремля, - FT

Аналітики фіксують рекордну кількість загиблих і дезертирів, тоді як темпи просування російських військ залишаються мінімальними.

Втрати російської армії у війні проти України різко зросли, що дедалі більше ускладнює досягнення цілей, поставлених президентом РФ Володимиром Путіним. Про це пише Financial Times з посиланням на українських та західних чиновників, а також військових аналітиків.

За словами старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкла Кофмана, нинішня тактика Росії не дозволяє їй досягати значних результатів на полі бою.

"Путін зробив ставку на те, що постійний тиск на широкому фронті зрештою призведе до краху з українського боку. Але те, як воюють російські сили, просто не призведе до значних оперативних проривів", - заявив він.

Відео дня

Аналітики зазначають, що темпи російського просування на ключових ділянках фронту становлять лише від 15 до 70 метрів на день. Згідно зі звітом Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), це повільніше, ніж у більшості воєн за останні 100 років. При цьому загальні втрати Росії оцінюють щонайменше у 325 тисяч загиблих.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що щомісяця Росія втрачає десятки тисяч військових.

"Щомісяця гине або отримує важкі поранення від 30 до 35 тисяч російських солдатів", - сказав він.

За даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, рівень дезертирства в російській армії досяг найвищого показника за майже чотири роки війни. Колишній український офіцер, який очолює цю групу, зазначив, що російські командири штовхають війська до наступу будь-якою ціною:

"Вони витрачають свої ресурси за межі розумного, що призводить до втрат, яких часто можна уникнути".

Війна змінила ставки

Окрему роль у зростанні втрат відіграє інтенсивне використання безпілотників. За даними латвійської розвідки, дрони спричиняють до 70–80% убитих і поранених з обох сторін.

"Поранений солдат може швидко стати обтяжливим, коли десятки безпілотників постійно спостерігають або атакують, а евакуація залишається надзвичайно ризикованою", - пояснив колишній український офіцер.

Попри те що Росія формально виконує плани з набору близько 35 тисяч осіб на місяць, більшість новобранців ідуть лише на заміну втрат. За словами Кофмана, ця тенденція свідчить про глибші проблеми:

"Тенденції набору дедалі частіше говорять нам про те, що Росії буде важко витримувати наступальний тиск".

Аналітики сходяться на думці, що фінансова мотивація поки дозволяє Кремлю підтримувати чисельність армії, однак ресурс цієї моделі обмежений.

"У вас зрештою закінчуються люди, для яких ці гроші виправдані", - підсумував Кофман.

Втрати у російсько-українській війні

За даними NYT, загальні втрати України та Росії у війні можуть перевищити два мільйони осіб уже навесні цього року, причому близько двох третин із них припадають на російську сторону. Що ці втрати означають для українців і росіян, які воюють або живуть на лінії фронту.

Керівник київського бюро Ендрю Крамер назвав кількість втрат у російсько-українській війні "вражаючою цифрою". Він розповів, що в Україні ставляться до загибелі своїх співвітчизників з великою скороботою та шаною.

Говорячи про ставлення росіян до втрат у війні, кореспондент Іван Нечепуренко, який висвітлює події в Росії та за її межами, зауважив, що в Росії створили армію найманців, через що більшість населення стала ізольована від війни.

