Справжня народна модель: названо найпопулярніше авто на авторинку України

Найбільшим попитом на внутрішньому авторинку користується Volkswagen Passat.

У січні 2026 року в Україні оформили 80 009 угод купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Volkswagen досі утримує лідерство, поступово наближаючись до рівня 10 тисяч угод на місяць. Водночас другу та третю позиції посіли BMW й Audi, що свідчить про несподівано активний внутрішній попит на преміальні німецькі бренди.

Cередній вік таких авто становить 16,5 року для BMW та 16,1 року для Audi. Тож мова йде не про масове захоплення "‎елітними"‎ авто, а радше про реалізацію давніх мрій – коли бажаній машині вже майже два десятиліття та коштують дешевше за новий Logan.

Відео дня

Що стосується конкретних моделей, то тут сюрпризів не було.

Volkswagen Passat (2959 одиниць) і Skoda Octavia (2550) очолили рейтинг, залишаючись справжнім "золотим стандартом" для українських водіїв. Водночас третє місце знову за Daewoo Lanos – цей автомобіль і досі виконує роль головного вхідного квитка у світ автовласників.

Помітну активність демонструють BMW 3-ї та 5-ї серій, що лише підтверджує: поєднання драйверського характеру та вживаного статусу - ідеальне для української "вторинки".

Загалом, у січні 2026 року внутрішній ринок фактично став основою всієї автомобільної галузі. Поки імпорт адаптується до оновлених правил ПДВ, саме внутрішній обіг забезпечує стабільність.

"‎Показник у 80 тисяч угод свідчить про те, що автомобіль в Україні остаточно перейшов із категорії розкоші в категорію життєвої необхідності. Ринок став дорослішим, прогнозованішим і майже не залежить від сезонних коливань чи дрібних економічних струсів"‎, – вважає голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Український авторинок – останні новини

У 2025 році до України імпортували 444 860 транспортних засобів. Оприлюднена цифра на 17% перевищує показники 2024 року. Середній вік імпортованих транспортних засобів протягом року не змінився й становив 9 років.

Також українські водії не поспішають продавати електромобілі через необхідність сплати 20% ПДВ при купівлі нового авто. У січні 2026 року кількість оголошень про продаж уживаних електромобілів в Україні становила лише 6,7 тисячі, тоді як у березні 2025 року їх було 11,3 тисячі

Вас також можуть зацікавити новини: